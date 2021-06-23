أخبار عاجلة

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا -
هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ -
الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود -
"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية -
استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار -
"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة -
الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر -
باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة -
السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد -
وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العتيبي" يفتتح المرحلة السابعة ‫لجسر وادي رنية

Print
"العتيبي" يفتتح المرحلة السابعة ‫لجسر وادي رنية "العتيبي" يفتتح المرحلة السابعة ‫لجسر وادي رنية
ضمن مشروع استكمال ازدواج طريق ‫"الخرمة- رنية"

افتتح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي، الحركة المرورية على ‫جسر وادي رنية، ضمن مشروع استكمال ازدواج طريق ‫"الخرمة- رنية" في مرحلته السابعة بالمسار الأيمن.

يأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به وزارة النقل من مشاريع تنموية بمنطقة مكة المكرمة، ويشرف على أدائها وتسريع وتيرة إنجازها فرع الوزارة بالمنطقة على مراحل عده، بعضها تم إنجازه، والبعض يجري العمل فيه.

وتهدف زيارات "العتيبي" إلى الإشراف على سير العمل، والوقوف شخصياً على متطلبات الأهالي، وكل ما يخدم المصلحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود

الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود

"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار

استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار