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التعليم العالي : وفد من مجلس النواب يزور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

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التعليم العالي : وفد من مجلس النواب يزور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية التعليم العالي : وفد من مجلس النواب يزور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى محمود عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب يضم عدد من اللجان (التعليم والبحث العلمى – الصناعة – حقوق الإنسان) لمقر المدينة ببرج العرب، بحضور عمداء المعاهد البحثية، والمراكز التكنولوجية، والمعامل المركزية، وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة.

أشار التقرير إلى أن الزيارة جاءت في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمشروعات التنموية القومية، وربط البحث العلمى بالمجال الصناعى، وفى ضوء الخطة الاستراتيجية التي تسعى إليها المدينة لتسويق المنتجات والنماذج الأولية القابلة للتطبيق الصناعى.

وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف أن الزيارة هدفت إلى التعرف على المنتجات والنماذج الأولية القابلة للتطبيق الصناعى، وذلك في إطار دعم وتطوير العملية البحثية على مستوى الدولة، حيث شملت الزيارة تقديم شرح تفصيلي عن المدينة بكافة معاهدها البحثية؛ للتعرف على كافة الأنشطة البحثية بالمدينة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع علماء وباحثى المدينة لمناقشة رؤيتهم حول النهوض بالعملية البحثية، وعرض المنتجات والنماذج الأولية الناتجة عن المخرجات البحثية لمعاهد المدينة ومراكزها التكنولوجية القابلة للتطبيق الصناعى في شكل منتج نهائى قادر على التنافسية في الأسواق المصرية والعالمية، بما يخدم محاور وأهداف رؤية للتنمية المستدامة 2030. كما شملت الزيارة جولة تفقدية بمعامل المدينة المختلفة للاطلاع على الأنشطة البحثية الجارية.

المصرى اليوم

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