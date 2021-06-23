أخبار عاجلة

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا -
هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ -
الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود -
"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية -
استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار -
"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة -
الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر -
باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة -
السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد -
وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الريف المصري الجديد»: مبادرة لتشجيع زراعة محصول عباد الشمس في منطقتي المغرة وغرب المنيا

Print
«الريف المصري الجديد»: مبادرة لتشجيع زراعة محصول عباد الشمس في منطقتي المغرة وغرب المنيا «الريف المصري الجديد»: مبادرة لتشجيع زراعة محصول عباد الشمس في منطقتي المغرة وغرب المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن تفعيل مبادرة لتحفيز المنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان في منطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، لزراعة محصول دوار الشمس.

وقال اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري الجديد، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار دعم ومساندة شركة تنمية الريف المصري الجديد للمنتفعين بأراضي مشروع الـ١.٥ مليون فدان، واتساقًا مع توجهات الدولة بشأن سد الفجوة الغذائية للمحاصيل الزيتية، وتدعيمًا لمبادرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول دوار الشمس من خلال عقود زراعات تعاقدية موضحا ان المبادرة تمتد خلال الفترة من ١٥-٧-٢٠٢١ وحتى ٢١-٨-٢٠٢١ بمنطقة المغرة، وخلال الفترة من ١-٨-٢٠٢١ وحتى ٧-٩-٢٠٢١ بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك بالتعاون مع الأجهزة والإدارات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف «عبدالوهاب» أن المبادرة تتضمن عددا من الإلتزامات والضوابط، من بينها أنه يتعين على الراغبين في الإشتراك بالمبادرة الإلتزام بزراعة مساحة (٤) أفدنة على الأقل (أو مضاعفتها) خلال الفترة المشار إليها، والتسجيل لدى شركة تنمية الريف المصري الجديد خلال أسبوع من تاريخه وتوقيع صيغة التعاقد مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (سعر التوريد ٨٥٠٠ جنيه للطن) وطبقاً لاشتراطات التعاقد.

وأشار «عبدالوهاب»، إلى أنه بموجب هذه المبادرة، تقدم شركة تنمية الريف المصرى الجديد للمشاركين في المبادرة عددا من التيسيرات، يأتى في مقدمتها توفير التقاوى والمخصبات الزراعية الورقية للمساحة المتعاقد عليها مجاناً وتوفير الإرشاد الزراعى بصفة أسبوعية خلال فترات الزراعة والنمو وجمع المحصول، بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية موضحًا أنه تم توفير عدد (٣) شكارة سماد نترات النشادر للفدان بسعر مدعم، يتم تسليمها للمنتفع بمجرد سداد قيمتها والتنسيق مع معهد وقاية النبات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بشأن توفير طرود نحل العسل بالأعداد اللازمة، وذلك للمساعدة على إتمام عملية التلقيح خلال فترة التزهير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«النواب» يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش

«النواب» يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا

طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا

انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة

انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة