مطلب برلماني بإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير بمركز رشيد

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تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير بمركز رشيد .

وأوضح الجاهل، انه وردت الينا العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن تعطيل إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير، دون أي سند أو سبب أو مبرر منطقي، مؤكدا ان هناك قطعة أرض ملائمة لإقامة المحطة، والتى تم شرائها بالجهود الذاتية للمواطنين، وبالرغم من ذلك إلا ان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هي صاحبة التعطيل في إنشاء محطة المعالجة، حيث أنها لم تقم بتكليف احد المكاتب الاستشارية بعمل تقرير الأثر البيئي للمحطة.

واضاف عضو مجلس النواب، ان الموضوع أصبح جد خطير، ويحتاج إلى التحرك الفورى والسريع لاسيما وانه لا يوجد أي معوقات لإنشاء محطة معالجة مياه الشرب والتى تخدم أكثر ١٨٠ الف نسمة.

وطالب البرلماني الحكومة بسرعة البدء في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير بمركز رشيد، إضافة محطة قرية «أدفينا عليها» التي لن يكون لها مكان في محطة «فزارة» اقرب المحطات لها، فضلا عن ان تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي باصدار التكليف السريع جدا لأحد المكاتب الاستشارية بعمل تقرير الاثر البيئي للمحطة.