«الحركة الوطنية» يشكل لجنة إعداد للاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو

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ناقش حزب الحركة الوطنية المصرية استعدادات اللجان والأمانات للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، باعتبارها حدث فارق في تاريخ مصر الحديثة وما تبعها من نقلة حضارية وتنموية غير مسبوقة انقذت مصر من ظلام الجماعة الإرهابية، جاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعي المفتوح الذي عقدة الحزب بمقر الامانة العامة بالقاهرة برئاسة رؤوف السيد على رئيس الحزب وعدد من قيادات الامانة المركزية بالقاهرة والمحافظات، واكدت مناقشات اعضاء وقيادات الحركة الوطنية والمصرية خلال اللقاء المفتوح على أهمية تلك الثورة التي غيرت مجري التاريخ واحبطت كل مساعي التآمر على مصر وشعبها مشددين على انها صححت المسار المنحرف واعادت هيبة الدولة وتماسكها وردت كيد المتآمرين في نحورهم .

وقال رؤوف السيد على رئيس الحركة الوطنية المصرية اننا في تلك الايام نسترجع ايام الثورة وارهاصاتها وكيف انتفض الشعب ليحرر دولته المختطفة على يد جماعة الاخوان، التي بثت الخوف وزرعت الكراهية، مشدداً على انه انتفض الشعب متمرداً على المشروع الاخواني الذي كاد ان يجر المنطقة كلها إلى ظلمات وخراب وارهاب وتابع: مؤكداً على أهمية وضرورة مساهمة الحزب خلال ذكري الثورة في إبراز دورها في استعادة مصر من منحدر الجماعة والعودة إلى مسار التنمية والتقدم، وأضاف أن الجميع كان يعاني خلال فترة حكم الإرهابية التي ضجت بالازمات الاقتصادية والسياسية، ناهيك عن أزمات الوقود والكهرباء وانعدام الامن، لذا علينا جيداً ان نذكر هذه الأيام لكي نعرف قيمة ما نحن فيه الان .

ووجه رؤوف السيد على بتشكيل لجنة تحت قيادة النائب عبدالاله عبدالحميد أمين عام التنظيم للإعداد والتجهيز للاحتفال والفعاليات على أن تقدم ما انجزته في الاجتماع الأسبوعي القادم، مشيراً إلى ان احياء ذكري 30 يونيو لابد وان يقدم معلومات تاريخية عن احداثها وتداعياتها لتتعلم الاجيال وتأخذ حذرها من جماعة ماتت سياسياً وشعبياً، وتريد العودة إلى المشهد مرة أخرى اخري بالخداع والتدليس وتزييف الحقائق والتاريخ، ولابد ان تعرف الاجيال كيف كانت هده الجماعة ومازالت حاضنة للتنظيمات الارهابية وكيف لعبت دوراً تآمرياً ضد مصر وشعبها وتحالفاتها مع الحركات الارهابية بالخارج امثال حماس وحزب الله والحرس الثوري الايراني من اجل السيطرة على مقدرات الدولة المصرية .

وتابع رؤوف السيد على لابد للاجيال التي لم تعاصر احداث الثورة ان تعرف الدور التاريخي للقوات المسلحة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسي وانحيازهم لارادة الشعب ومطالبه المشروعة في ان يتحرر من حكم الفاشية الدينية التي ارادت بنا كل سوء وشر مشدداً على ان الجماعة مازال لها مشروعها المتطرف ليس في مصر فقط بل في المنطقة ورغم سقوط هذا المشروع على يد الشعب المصري في 30 يونيو إلا ان اصابعهم ما زالت تعبث واذرع تنظيمهم الدولي مازال يتآمر ومساعي زرع الفتن وتشوية الانجازات والضغط على الدولة عرض مستمر بما يستدعي منا ان نكون عوناً للدولة وسنداً لها بتنظيم فاعليات وتحركات تزيد من الوعي وترفع من الفهم وتزكي اواصر الترابط في الجبهة الداخلية ونشرح للاجيال ماذا كنا ؟! وكيف اصبحنا ؟! .

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصريةاصدرت تعليماتي لكل الامانات الفرعية والمركزية بالتحرك لابراز عظمة ثورة 30 يونيه وشرح دور الشعب والجيش في تلك الملحمة التاريخية التي تجلت فيها عظمة الدولة وتاريخها العريق وكيف صنعوا مجداً جديداً للاجيال القادمة مشدداً على ان كل الامانات في القاهرة والمحافظات عليها ان تمارس دورها الوطني في الشرح والتوعية والاحتفال واستخدام كل الوسائل المتاحة للأحتفال بذكري ثورة 30 يونيو مع الالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازبة المعلنة من جانب الحكومة بشأن الحماية من فيروس كورونا الوبائي .