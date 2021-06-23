«السادات»: يجب معاقبة مروجي الشائعات للتشكيك بمؤسسات الدولة

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طالب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية في مجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، الحكومة بالمواجهة الحقيقية والجادة مع مروجي الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن هناك مَن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات والأكاذيب ليلاً ونهاراً للتشكيك في مؤسسات الدولة.

وقال «السادات» في بيان، اليوم الأربعاء: «على سبيل المثال نفت الحكومة خلال الساعات الماضية ما تردد من أنباء عن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض».

وأشار إلى أنَّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.

وأضاف: «يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مَن يروجون مثل هذه الأكاذيب التي تحدث بلبلة كبيرة لدى الرأي العام»، مطالباً الأجهزة المختصة بملاحقة كل مَن يروجون مثل هذه الأكاذيب والشائعات الخطيرة.