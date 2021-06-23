مطالبة برلمانية بإدراج الأمراض «المناعية» على قائمة الأمراض المزمنه والعلاج على نفقة الدولة

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تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن إدراج الأمراض المناعية، وخاصة مرض كرونز في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا في طلب الإحاطة، «انتشرت مؤخرا عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، والتي تنتج عن خلل مناعي.

وأضاف أبوالعلا، أن هذان المرضان من الأمراض المناعية، يندرجان تحت عائلة واحدة وهي الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها في العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأي فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثي لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض في أي سن لكن تزيد فرص حدوثه في سن المراهقة وسن الأربعين.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التي تصيب كثير من المواطنين حاليا، في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.