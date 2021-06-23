أخبار عاجلة

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا -
هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ -
الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود -
"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية -
استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار -
"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة -
الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر -
باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة -
السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد -
وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مطالبة برلمانية بإدراج الأمراض «المناعية» على قائمة الأمراض المزمنه والعلاج على نفقة الدولة

Print
مطالبة برلمانية بإدراج الأمراض «المناعية» على قائمة الأمراض المزمنه والعلاج على نفقة الدولة مطالبة برلمانية بإدراج الأمراض «المناعية» على قائمة الأمراض المزمنه والعلاج على نفقة الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن إدراج الأمراض المناعية، وخاصة مرض كرونز في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا في طلب الإحاطة، «انتشرت مؤخرا عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، والتي تنتج عن خلل مناعي.

وأضاف أبوالعلا، أن هذان المرضان من الأمراض المناعية، يندرجان تحت عائلة واحدة وهي الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها في العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأي فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثي لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض في أي سن لكن تزيد فرص حدوثه في سن المراهقة وسن الأربعين.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التي تصيب كثير من المواطنين حاليا، في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الزراعة»: تحصين أكثر من 1.8 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

«الزراعة»: تحصين أكثر من 1.8 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كارتيرون يرحل عن الزمالك بسبب فترة التوقف

كارتيرون يرحل عن الزمالك بسبب فترة التوقف

كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار

كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار

مستشار وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك

مستشار وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك