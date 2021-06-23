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97 % نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية لامتحان اللغة الإنجليزية بشمال سيناء

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97 % نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية لامتحان اللغة الإنجليزية بشمال سيناء 97 % نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية لامتحان اللغة الإنجليزية بشمال سيناء

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بلغت نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء لامتحان مادة اللغة الانجليزية ، 97%. وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة اللغة الانجليزية لطلاب الدبلومات الفنية في عدد 143 لجنة علي مستوي شمال سيناء.

أشار إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

أضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 97%، حيث أدى الامتحان عدد 3420 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 3523 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 103 طالب وطالبة.

المصرى اليوم

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