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ضبط 150 توك توك مخالف و100 تروسيكل لنقل القمامة في حملة بالعبور

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ضبط 150 توك توك مخالف و100 تروسيكل لنقل القمامة في حملة بالعبور ضبط 150 توك توك مخالف و100 تروسيكل لنقل القمامة في حملة بالعبور

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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة العبور وشرطة المرافق.

وقال رئيس الجهاز إن الحملة استهدفت الحى الأول ومناطق تجمع الباعة الجائلين بالمدينة، لمواجهة الظواهر العشوائية.

أسفرت الحملة عن تحرير ٣٢ محضر مخالفة إشغال وتنفيذ ١٧ قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية التي قامت بتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى بالمخالفة مع رفع عدادات المرافق عن تلك الوحدات

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٣ مركبة «توك توك» و١٩ تروسيكل خاص بالنباشين للقمامة مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة، لافتاً إلى أنه تم التحفظ حتى الآن على إجمالى ١٥٠ مركبة «توك توك»، و١٠٠ تروسيكل.

أكد رئيس الجهاز على أستمرار استهداف الحملات بصفة دورية لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة، حفاظاً على الرونق الحضارى المميز لمدينة العبور.

المصرى اليوم

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