«أطباء المنيا» تنعى نقيبها السابق: شهيد واجب جديد توفى متأثرًا بإصابته بكورونا

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أصدرت نقابة أطباء المنيا بيانا نعت فيه نقيبها الأسبق وأحد أطبائها الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت النقابة الدكتور نبيل الجارحي، نقيب أطباء المنيا سابقا، واستشاري الأنف والأذن، شهيد الواجب الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوجهت النقابة لأسرة للدكتور نبيل الجارحي، شهيد الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن القطاع الطبي بالمنيا فقد عددا كبيرا من شهداء الواجب خلال العامين الماضي والجاري، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.