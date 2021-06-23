«على بلد المحبوب».. كتاب جديد لأحمد خيرالدين في معرض الكتاب

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من خبر صغير في صحيفة صادرة عند نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت رحلة بحث امتدت لأكثر من عامين اكتشف فيها الكاتب أحمد خير الدين أن الباخرة زمزم التي تباهى بها المصريون حين نقلت الحجاج لأول مرة، أغرقها النازيون في المحيط الأطلنطي. انشغل من يومها لمعرفة الدوافع وراء مهاجمتها ومصير من عليها، وأسباب اختفاء أخبارها من صحافتنا، وفارق التعامل مع ركابها الأمريكيين وطاقمها المصري.

‏«هناك شيء بالغ الرمزية فيما جرى لهذه السفينة القديمة وركابها وطاقمها في الأيام الأولى لهذه الحرب. حكايات هؤلاء الناجين توضح كيف أن تقلبات هذه الحرب الكاسحة ازدرت سيادة الدول وأنكرت حياد مواطنيها الذين طالتهم خلال مساراتها. سواء كانوا بحارة مصريين أو شباب أمريكيين».

‏هكذا اختصرت صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية مأساة زمزم التي اشتراها طلعت باشا حرب ليؤسس أسطوله التجاري، لكن الصحف الأمريكية والبريطانية نقلت بعد ست سنوات خبر اختفاءها ثم غرقها. حينها لم تكن مصر أو الولايات المتحدة قد أعلنتا المشاركة الرسمية في المعارك.

‏في كتابه الجديد «على بلد المحبوب – رحلة زمزم الأخيرة» الذي يصدر عن دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب يروي الكاتب بالوثائق والصور والمقابلات -التي تنشر للمرة الأولى- حكاية زمزم وطاقمها وركابها، ويتتبع الرحلة التي بدأت بين الإسكندرية ونيويورك، لكنها انتهت بين جحيم المعارك البحرية في المحيط الأطلنطي، وسنوات البرد والقهر في معتقلات النازية.

أحمد خير الدين كاتب ومذيع مصري ولد في دمياط عام 1987، وحصل على ليسانس الآداب والتربية قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية عام 2009. عمل في عدد من القنوات الإخبارية المصرية والعربية، ونشرت مقالاته في عدة صحف ومواقع إلكترونية، صدر له كتابان: من الشباك عام 2017، وبعلم الوصول عام 2019.