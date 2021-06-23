«على بلد المحبوب».. كتاب جديد لأحمد خيرالدين في معرض الكتاب

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من خبر صغير في صحيفة صادرة عند نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت رحلة بحث امتدت لأكثر من عامين اكتشف فيها الكاتب أحمد خير الدين أن الباخرة زمزم التي تباهى بها المصريون حين نقلت الحجاج لأول مرة، أغرقها النازيون في المحيط الأطلنطي. انشغل من يومها لمعرفة الدوافع وراء مهاجمتها ومصير من عليها، وأسباب اختفاء أخبارها من صحافتنا، وفارق التعامل مع ركابها الأمريكيين وطاقمها المصري.
«هناك شيء بالغ الرمزية فيما جرى لهذه السفينة القديمة وركابها وطاقمها في الأيام الأولى لهذه الحرب. حكايات هؤلاء الناجين توضح كيف أن تقلبات هذه الحرب الكاسحة ازدرت سيادة الدول وأنكرت حياد مواطنيها الذين طالتهم خلال مساراتها. سواء كانوا بحارة مصريين أو شباب أمريكيين».
هكذا اختصرت صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية مأساة زمزم التي اشتراها طلعت باشا حرب ليؤسس أسطوله التجاري، لكن الصحف الأمريكية والبريطانية نقلت بعد ست سنوات خبر اختفاءها ثم غرقها. حينها لم تكن مصر أو الولايات المتحدة قد أعلنتا المشاركة الرسمية في المعارك.
في كتابه الجديد «على بلد المحبوب – رحلة زمزم الأخيرة» الذي يصدر عن دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب يروي الكاتب بالوثائق والصور والمقابلات -التي تنشر للمرة الأولى- حكاية زمزم وطاقمها وركابها، ويتتبع الرحلة التي بدأت بين الإسكندرية ونيويورك، لكنها انتهت بين جحيم المعارك البحرية في المحيط الأطلنطي، وسنوات البرد والقهر في معتقلات النازية.
أحمد خير الدين كاتب ومذيع مصري ولد في دمياط عام 1987، وحصل على ليسانس الآداب والتربية قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية عام 2009. عمل في عدد من القنوات الإخبارية المصرية والعربية، ونشرت مقالاته في عدة صحف ومواقع إلكترونية، صدر له كتابان: من الشباك عام 2017، وبعلم الوصول عام 2019.