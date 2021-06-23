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«أتيليه الإسكندرية» يعرض فيلم «إن شئت كما في السماء» بقصر تيمفاكو الأثري بالعطارين الليلة

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«أتيليه الإسكندرية» يعرض فيلم «إن شئت كما في السماء» بقصر تيمفاكو الأثري بالعطارين الليلة «أتيليه الإسكندرية» يعرض فيلم «إن شئت كما في السماء» بقصر تيمفاكو الأثري بالعطارين الليلة

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ينظم نادى الفيلم، بأتيليه الإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالمعطي، عرضا خاصا للفيلم الكوميدي «إن شئت كما في السماء»، في السادسة والنصف من مساء اليوم، بمقر الاتيليه بقصر تيمفاكو الاثري، بالمسلة شرق- العطارين.

وقال معتز الشناوى، عضو لجنة نادى الفيلم، أنه يعقب عرض الفيلم مناقشة مفتوحة يديرها الناقد السينمائي سامى حلمي.

وأضاف ان الفيلم يعد إنتاج فرنسي كندي في عام 2019 من إخراج إيليا سليمان، ينافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2019، وحاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم كما حاز على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في المهرجان، ويحكى عن رجل يهرب من فلسطين ساعيا إلى بداية جديدة، ليواجه نفس المشاكل التي واجهها في وطنه.

وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة التدابير الصحية اللازمة لمواجهة .

المصرى اليوم

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