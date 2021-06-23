ضبط 183 سلاحًا ناريًا و255 متهمًا بالاتجار وتعاطي المخدرات خلال 24 ساعة

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهمًا، و202 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 82058 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين ارتكبوا حادث سرقة متنوعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 237 قضية مخدرات بإجمالي 255 متهمًا، وضبط 33 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 364 دراجة نارية مخالفة، و25412 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.