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أصيب بحروق وهو يراقب امتحانات الدبلومات.. قيادات تعليم المنيا يزورون مراقب بمستشفى

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أصيب بحروق وهو يراقب امتحانات الدبلومات.. قيادات تعليم المنيا يزورون مراقب بمستشفى أصيب بحروق وهو يراقب امتحانات الدبلومات.. قيادات تعليم المنيا يزورون مراقب بمستشفى

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شكل قطاع التربية والتعليم بالمنيا وفدًا رفيعا من قيادات التعليم العام بالمحافظة، لزيارة مراقب منتدب للمشاركة بامتحانات الدبلومات الفنيةــ التي تجري حالياـ، أصيب بحروق إثر انفجار اسطوانة غاز بمطعم في مدينة أبوقرقاص، أثناء مروره بشارع رئيس في المنيا عائدًا من إحدي اللجان.

وتقدم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الوفد الذي شارك فيه الدكتور بهاء حسن، مدير إدارة أبوقرقاص التعليمية، والمهندس حامد الشريف، مدير التعليم الفني وأمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، والأستاذ مؤمن الخطيب، أمين النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، وتوجه أعضاء الوفد لمستشفي التأمين الصحي بالمنيا، لزيارة الأستاذ قطب زين قطب، الذي أصيب بحروق متأثرا بانفجار اسطوانة غاز بمطعم، انفجرت اثناء مرور المراقب بشارع الجمهورية في مدينة أبوقرقاص، وأحيل على أثر الإصابة لمستشفي التأمين الصحي.

المصرى اليوم

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