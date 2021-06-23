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صحة المنيا تحرر 15 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

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صحة المنيا تحرر 15 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية صحة المنيا تحرر 15 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية خلال الفترة المسائية من 11 إلى 17 يونيه الجاري، حيث تم المرور على 48 منشأة غذائية، وتم تحرير 15 مخالفة لمنشأت غذائية، حيث تنوعت المخالفات بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم انه تم إعدام 201 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 42 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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