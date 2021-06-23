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محافظ مطروح يطالب المسؤولين عن الثروة الحيوانية بالاستفادة من رحلة الأردن العلمية

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محافظ مطروح يطالب المسؤولين عن الثروة الحيوانية بالاستفادة من رحلة الأردن العلمية محافظ مطروح يطالب المسؤولين عن الثروة الحيوانية بالاستفادة من رحلة الأردن العلمية

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اكد اللواء خالدشعيب محافظ مطروح على أهمية الاستفادة من زيارته الميدانية والوفد المرافق للمملكة الأردنية الشقيقة في في مجال تنمية المراعى ودعم الثروة الحيوانية من خلال برنامج تبادل الخبرات ضمن مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي للبيئات المتشابهة في كلا من والاردن ،مع حصر كافة النواحى الايجابية التي يمكن تطبيقها على ارض الواقع بمطروح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع الوفد المرافق له من المربين والمهندسين والباحثين في مجال تنمية المراعى والثروة الحيوانية بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية.

حيث تم مناقشة نتائج تفقد عدد من المشروعات المنفذة في اطار المشروع ومنها الصندوق الهاشمي لتنميه المراعي وحمى بنى هاشم والحديقة النباتية الملكية وغيرها وبحث كيفيه الإستفادة الحقيقية لتحقيق التنمية الشامله للمراعي ورفع مستوى المعيشه مع استنبات مزيد من الشتلات النباتية المختلفة ورفع الوعى بأهمية المراعى والمناطق الطبيعيه وتعظيم الاستفاده منها والعمل على تقديم العون والمساعدة للمجتمعات المحليه ورفع عائدها الاقتصادى والسياحى وليس لتنمية الثروة الحيوانية فقط،وكذلك العمل على تنميتها بما يتواكب مع إهتمام القيادة السياسية بتنمية المراعى وزيادة موارد دعم صندوق تنمية المراعى والثروه الحيوانيه لتقديم مزيد من الخدمات للمزارعين والمربين ،ومشروعات للأعلاف وكذالك قروض حسنه دواره لمشروعات المرأة وغيرها من جهود لتنمية المجتمعات المحلية.


واضاف محافظ مطروح انه سيتم عمل لقاءات متابعة للوقوف على جهود صندوق تنمية المراعى ودعم الثروة الحيوانية بمطروح والاسراع بها لتحقيق مزيد من الاستفادة للمجتمعات المحليه كما أنه لابد من العمل على مشاركه المجتمعات في الأفكار والأنشطة للاستفادة من خبراتهم بما يحقق أقصى استفاده ممكنه.. َموكدا تقديم الدعم الكامل لكل ما يلبي مطالب أبناء مطروح في هذا الشأن..

المصرى اليوم

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