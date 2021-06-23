أخبار عاجلة

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا -
هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ -
الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود -
"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية -
استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار -
"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة -
الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر -
باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة -
السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد -
وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الإفتاء» تفجر مفاجأة: نتيجة الحائط في البيوت خاطئة وغير مطابقة للرؤية الشرعية

Print
«الإفتاء» تفجر مفاجأة: نتيجة الحائط في البيوت خاطئة وغير مطابقة للرؤية الشرعية «الإفتاء» تفجر مفاجأة: نتيجة الحائط في البيوت خاطئة وغير مطابقة للرؤية الشرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دار اففتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، طريقة حساب الأيام القمرية الثلاث من شهر ذي القعدة.

وفي بيانها، قالت «الإفتاء»: «نظرًا لكثرة التعليقات بخصوص الأيام الثلاثة القمرية في شهر ذي القعدة، نتيجة استطلاع الهلال في لم توافق الحساب الفلكي ولذلك فإن المكتوب في نتيجة الحائط غير موافق للرؤية الشرعية، ودار الإفتاء المصرية هي المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر».

وتابعت: «الأيام البيض في شهر ذي القعدة، الخميس ١٣ ذي القعدة الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١م، الجمعة ١٤ ذي القعدة الموافق ٢٥-٦-٢٠٢١م، السبت ١٥ ذي القعدة الموافق ٢٦-٦-٢٠٢١م».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة

مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان

مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان

المصريون يتوجهون لطوكيو بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها.. تعرف على عددها

المصريون يتوجهون لطوكيو بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها.. تعرف على عددها