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«المحامين»: استمرار العمل في «نادي المنيا» المقام على مساحة 6000 متر

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«المحامين»: استمرار العمل في «نادي المنيا» المقام على مساحة 6000 متر «المحامين»: استمرار العمل في «نادي المنيا» المقام على مساحة 6000 متر

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صرح محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن العمل مستمر في نادي محامين المنيا الجديدة، حسب تعليمات رجائي عطية، نقيب المحامين، على مساحة 6000 متر مربع.

وأوضح «الكسار»، في تصريحات صحفية، أنه طبقا للرسم الهندسي، فالنادي يتضمن مبني إداري، وآخر خدمي، وحمام سباحة كبير، وآخر للأطفال، وقاعه أفراح مفتوحة، وملعب خماسي، وملعب تنس، وصالة ألعاب، وتراك حول النادي، ومطعم وكافتيريا، وأماكن للاستراحات، ومنطقة ألعاب الأطفال، وجراج للسيارات، مؤكدا أن النادي سيكون على مستوى كبير من الخدمات، وسيمثل إضافة كبيرة لمحامي المنيا.

وكان عضو مجلس النقابة العامة، التقى بالمهندس الاستشاري المسؤول عن الرسم الهندسي لنادي المحامين بالمنيا الجديدة، تمهيدا لطرح الرسم في ميزانية علنية لإتمام إنشاءات النادي على أعلى مستوى.

المصرى اليوم

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