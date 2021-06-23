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القبض على 5 متهمين بسرقة مواسير أحد مشاريع البترول في الإسكندرية

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القبض على 5 متهمين بسرقة مواسير أحد مشاريع البترول في الإسكندرية القبض على 5 متهمين بسرقة مواسير أحد مشاريع البترول في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية وراء سرقة كمية من مواسير البولى إيثيلين الخاصة بأحد مشاريع شركة بترول في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مسؤول بإحدى شركات البترول بمنطقة سموحة، باكتشافه سرقة 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين الخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق دائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية.

وأضافت التحريات قيام المتهمين بإحضار سيارة نقل ومعدة ثقيلة قيادة سائقين والاتفاق معهما على نقل المسروقات إلى محافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين، وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية، وأكياس ورولات بلاستيك وكمية من البلاستيك المعاد تدويره بإجمالي وزن طن و100 جرام تقريباً.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

المصرى اليوم

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