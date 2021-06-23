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رئيس السابق يوجه رسالة نارية إلى سيف زاهر: «هل الجميع عيونهم حمراء؟»

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حرص المهندس ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على توجيه رسالة لوم وعتاب إلى الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس اتحاد الكرة السابق بسبب معلق مباراة ضد المقاصة.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء أمس الثلاثاء، إلى الدور نصف النهائي من كأس ليضرب موعدا مع فريق أسوان، بعدما نجح الفارس الأبيض في إقصاء فريق المقاصة بعد الفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما يوسف أوباما في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «همسة في أذن ابني سيف زاهر، ليس كل من يعلق على المباريات متألق أو جنرال أو عبقري، لاحظت للمرة المائة أن معلق مباراة الزمالك والمقاصة أخذ يمجد في لاعبي فريق المقاصة ومديرهم الفني بينما الزمالك بالنسبة له نكرة! أليس هناك من معلقين محايدين يصفون ما أمامهم فقط أم أن الجميع عيونهم حمراء؟».

المصري اليوم تحاور«سيف زاهر »،عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - صورة أرشيفية
تويتة ممدوح عباس

المصرى اليوم

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