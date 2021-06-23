شباك تذاكر الأفلام يستغيث.. حقق في أسبوع 3 ملايين و 275 ألف جنيه فقط

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تراجعت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي، وحققت 3 ملايين و275 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا مليونا و106 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 17 مليونا و847 ألف جنيه في 6 أسابيع عرض.

وحقق فيلم «ماما حامل» في ثالث أسابيع عرضه 981 ألف جنيه، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالي إيراداته إلى 3 مليون و514 ألف جنيه.

وجنى فيلم «ديدو» 836 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالي 13 مليونا و362 ألف جنيه، في 6 أسابيع.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 252 ألف جنيه، الأسبوع الماضي، وإجمالي 3 ملايين 626 ألف جنيه في 6 أسابيع.

وتزيل القائمة فيلم«الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي محققاً في أول أسبوع لعرضه 144 ألف جنيه.