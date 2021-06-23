أخبار عاجلة

«الشوباشى»: من يتهم المرأة بأنها سبب التحرش «مشوه نفسيا» -
غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر -
رئيس الوزراء يتفقد المصنع الإقليمي لشركة «شنايدر إليكتريك» بمدينة بدر -
توقيع اتفاقيات مع مايكروسوفت لتنفيذ مبادرات فى تحفيز الابتكار التكنولوجي -
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته -
حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب -
اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة -
سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر -
«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية -
تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج لهذا العام

Print
"الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج لهذا العام "الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج لهذا العام
بكمية 60 ألف طن وذلك ضمن الكمية المتعاقد عليها البالغة 355 ألف طن

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، استقبال فرعها بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أول باخرة قمح هذا العام من إنتاج استثمارات الشركة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في أستراليا بكمية (60) ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها البالغة (355) ألف طن من استثمارات الشركة في الخارج.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التزام شركة سالك بتوريد أول باخرة من الكمية المتعاقد عليها وفق الجدول الزمني يعكس نجاح تجربة تخصيص (10%) من مشتريات المؤسسة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، خاصة أن هذه الشحنة تعد الشحنة الثانية بعد قيام الشركة خلال العام الماضي بتوريد شحنة من استثماراتها في أوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي، وأشار إلى أن هذا العام سوف يشهد توريد "سالك" كمية (355) ألف طن موزعة على (6) بواخر بواقع (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرة لميناء جازان، ويأتي ذلك في إطار توجّه الدولة "حفظها الله" نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وأضاف، أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها المناشئ المصدرة للقمح كافة في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة لهذا الموسم إلى (1.5) مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان

شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله

سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله

"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق