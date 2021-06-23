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"بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها

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"بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها "بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها
إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد بمكة المكرّمة خلال حملة قامت بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع وحرصها على عدم تشويه المنظر العام؛ مجموعة من المباسط العشوائية تستخدم لبيع الوجبة الشعبية "السيرية" في شارع جرهم ضمن النطاق الإشرافي لها.

وأوضحت البلدية أن وجبات السيرية هذه تُعد بطرق مخالفة لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمّ إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ والتحفظ على جميع المصادرات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية حيال المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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