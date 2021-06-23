نائب: التقصير في أداء ماسبيرو في الترويج للسياحة يستوجب المحاسبة

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أعرب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد من ضعف اداء وسائل الاعلام المصرية بصفة عامة وماسبيرو سواء التليفزيون أو الاذاعة في الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وقال «رمزي» في طلب إحاطة قدمها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب التوجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه منذ أن استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومي للحضارة بالفسطاط يوم 3 أبريل الماضى وهناك العشرات بل المئات من الرؤساء والقادة ورؤساء الحكومات والوزراء ونجوم الكرة والفن من مختلف دول العالم يتوافدون على متحف الحضارة ولكن للاسف الشديد فان الاعلام المصري لا يهتم بمثل هذه الأحداث

وأشاد الدكتور ايهاب رمزى إلى أن هناك تقصيراً شديداً في أداء الإعلام المصرى خاصة ماسبيرو وهذا الأمر يتطلب محاسبة المسئولين بالإعلام والتليفزيون مطالباً من رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار والهيئة العامة للاستعلامات بسرعة التدخل مع إعادة تقييم كافة المسئولين عن الإعلام المصرى وأكد الدكتور إيهاب رمزي أنه على سبيل المثال قام خلال الساعات القليلة الماضية وزراء الإعلام العرب بزيارة متحف الحضارة وقاموا والوفود المرافقة لهم في جولة بالمتحف المتحف وبدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتى تضم 18 ملكًا و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة، وقد اضطلع الحضور على تاريخ كل منهم ودوره في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن بينهم الملك تحتمس الثالث والذى خاض معارك عديدة ومومياء الملكة أحمس نفرتاري وقال الدكتور إيهاب رمزى: كنت أتصور أن تنتقل كاميرات ماسبيرو وميكروفونات الاذاعة المصرية وايضا الفضائيات الخاصة إلى متحف الحضارة لمتابعة مثل هذه الأحداث وعمل حوارات مع جميع وزراء الإعلام العرب ونقلها على الهواء مباشرة من قلب متحف الحضارة بالفسطاط مؤكداً أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى عقول مهنية لإدارتها إعلامياً بكل مهنية واحترافية للترويج للسياحة والآثار المصرية اقليمياً وعربياً وافريقياً وعالمياً