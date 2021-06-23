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انتظام طلاب المنازل في الامتحانات التجريبية بمدارس الأقصر 

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انتظام طلاب المنازل في الامتحانات التجريبية بمدارس الأقصر  انتظام طلاب المنازل في الامتحانات التجريبية بمدارس الأقصر 

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تدريب المنازل بمدارس الاقصر

انتظم اليوم طلاب المنازل للصف الثالث الثانوى فى الامتحانات التجريبية ، والتى أجريت وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية .

كما تم اتباع الإجراءات القانونية في عقد اللجان الامتحانية للطلاب بوجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب والآخر ، وتحديد عدد 14 طالبا باللجنة الواحدة لحماية الطلاب من الأمراض وخاصة المستجد .

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر ، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير إجراءات الامتحانات ، تابعت سير الامتحانات بكل المدارس الثانوية ، موضحاً ان الغرض من الامتحان التجريبي تعريف الطالب بلجنته الامتحانية، والتدريب على ورقة الأسئلة ووجود البابل شيت وكيفية تحديد الإجابة وتظليلها فيه.

المصرى اليوم

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