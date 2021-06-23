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أسرة القارئ الراحل أبوالعينين شعيشع تحيي الذكرى العاشرة لرحيله اليوم

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أسرة القارئ الراحل أبوالعينين شعيشع تحيي الذكرى العاشرة لرحيله اليوم أسرة القارئ الراحل أبوالعينين شعيشع تحيي الذكرى العاشرة لرحيله اليوم

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تستعد أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء السابق، لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاته، اليوم الأربعاء المُوافق 23 يونيو، بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، واستقبال جميع مُحبيه، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

ومن المُقرر، أن تستقبل الأُسرة مُحبى آخر جيل عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر، بمنزل الحاج مصطفى شعيشع، نجل شقيق الشيخ أبوالعينين شعيشع، وسيتخلل اليوم تلاوات قرآنية لعدد من القُراء الشباب، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض الصحفيين والإعلاميين.

وتحل اليوم الأربعاء، الذكرى العاشرة على رحيل آخر جيل عمالقة قارئى القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذي وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011م، بعد صراع طويل مع المرض، عن عُمر يُناهز 89 عاماً.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالى مدينة بيلا، صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالى لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.

المصرى اليوم

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