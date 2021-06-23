أخبار عاجلة

«الشوباشى»: من يتهم المرأة بأنها سبب التحرش «مشوه نفسيا» -
غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر -
رئيس الوزراء يتفقد المصنع الإقليمي لشركة «شنايدر إليكتريك» بمدينة بدر -
توقيع اتفاقيات مع مايكروسوفت لتنفيذ مبادرات فى تحفيز الابتكار التكنولوجي -
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته -
حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب -
اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة -
سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر -
«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية -
تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أبو الغيط :المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة تجاه فلسطين

Print
أبو الغيط :المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة تجاه فلسطين أبو الغيط :المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة تجاه فلسطين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، "نيلز آنن" وزير الدولة بالخارجية الألمانية، وذلك بمقر إقامته في برلين حيث يُشارك أبو الغيط في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يُعقد اليوم.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة القضية الفلسطينية، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على خطورة الركون إلى الهدوء المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة، مُضيفاً أنه من دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية، ويحظى بدعمٍ من المجتمع الدولي، ستنفجر الأمور مرة أخرى في فلسطين خلال فترة ليست طويلة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط أكد للمسئول الألماني أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في هذه المرحلة، وأن المطلوب هو تنشيط الرباعية الدولية بعد توسيعها لكي يتحرك المسار السياسي للتسوية، مُشدداً على أن البديل عن ذلك هو تصاعد العنف من جديد خاصة في ضوء التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء مع وزير الدولة الألماني تطرق إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وأن أبو الغيط وجه الشكر لألمانيا على رعايتها لمؤتمر برلين الذي أطلق مسار التسوية الليبية، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الاتفاق على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا وانسحاب كافة القوات والمقاتلين كخطوة أولى نحو استقرار هذا البلد، وباعتبار ذلك أحد المبادئ الرئيسية التي خرجت عن النسخة الأولى من مؤتمر برلين قبل عامٍ ونصف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الشوباشى»: من يتهم المرأة بأنها سبب التحرش «مشوه نفسيا»

«الشوباشى»: من يتهم المرأة بأنها سبب التحرش «مشوه نفسيا»

غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

رئيس الوزراء يتفقد المصنع الإقليمي لشركة «شنايدر إليكتريك» بمدينة بدر

رئيس الوزراء يتفقد المصنع الإقليمي لشركة «شنايدر إليكتريك» بمدينة بدر

توقيع اتفاقيات مع مايكروسوفت لتنفيذ مبادرات فى تحفيز الابتكار التكنولوجي

توقيع اتفاقيات مع مايكروسوفت لتنفيذ مبادرات فى تحفيز الابتكار التكنولوجي