المشدد ٥ سنوات لعاملين حازا مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بضبط كل من «ن. أ. ف» ٧٠ عاما عامل، و«س. ج. م» ٢٣ عاما عامل زراعي ومقيمان بدائرة المركز، وبتفتيشهما نفاذا لإذن النيابة العامة عثر بحوزتهما على جوال بداخله ٣٦ كيس بلاستيكي يحوي نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.