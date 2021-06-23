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شقيق ياسمين عبدالعزيز: «اللي يلمس شعره منها آكل قلبه وأهد المعبد باللي فيه»

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شقيق ياسمين عبدالعزيز: «اللي يلمس شعره منها آكل قلبه وأهد المعبد باللي فيه» شقيق ياسمين عبدالعزيز: «اللي يلمس شعره منها آكل قلبه وأهد المعبد باللي فيه»

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برر الفنان وائل عبدالعزيز، دفاعه عن شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الأوانة الأخيرة عقب نشوب الخلافات مجدداً بينها وبين الإعلامية بوسي شلبي والفنانة ريهام حجاج.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على «فيس بوك»: «انا اقفش منها وتقفش عليا اه انما يتلمس شعره منها اكل قلبك وأهد المعبدبلي فيه».

وكان دافع عبدالعزيز عن شقيقته بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب مجموعة من البوستات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ربط بها الجمهور بينها وبين ظهور الفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها محمد حلاوة في برنامج مع الإعلامية بوسي شلبي وحديثهما عن ياسمين.

وعلق وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلي أجرا وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في انحاء الوطن العربي.. أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس.. وأظن إنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخرا.. وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم».

وأضاف: «أخيرا أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات».

واختتم وائل عبدالعزيز: «أتمنى نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا وننبسط بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعاده وسلام.. ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط.. وربنا يوفق ويهدي الجميع».

المصرى اليوم

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