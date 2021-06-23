ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بأرمنت في الأقصر

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أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، عن وجود استعدادات مكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من الأول من يوليو القادم واهتمام كبير من كل الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لأهالى المحافظة.

وعقد بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر فعاليات الندوة التعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقاعة نادي الشبان المسلمين بأرمنت. حضر الندوة العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، واللواء أشرف أبو عيش، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأسامة شاهين مدير عام التسويق والعلاقات العامة، والدكتور ماجد البيالي مدير عام خدمة المستفيدين، والدكتور َ محمود عبدالوهاب مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي والدكتور إسماعيل العربي مدير عام هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وعمد ومشايخ القرى والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة.

وتناولت الندوة التعريفية شرح منظومة التأمين الصحي الشامل وأهدافها وآليات عملها وما توفره من رعاية وخدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية للمواطنين.