أوقاف مطروح تحقق المركز الأول في مسابقة الابتهال الديني التي أقامتها وزارة الأوقاف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح أن الطالب بكلية الهندسة عمر أحمد حشاد والمرشح من قبل مديرية أوقاف مطروح حصل على المركز الأول وجائزة مالية ٣٠٠٠ جنيه وشهادة تقدير في المسابقة التي أقامتها وزارة الأوقاف في الابتهال الديني .

يذكر ان الطالب عمر من الأصوات الجميلة المبدعة في عالم الإنشاد الديني وتستعين به المديرية في المناسبات الدينية

كما حصلت مديرية أوقاف مطروح ايضا على المركز الرابعة في مسابقة القراء أصحاب الأصوات الجميلة وحصل عليها لشيخ إسلام جادو والجائزة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيه وشهادة تقدير .

وافاد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح أن وزارة الأوقاف معنية برعاية الشباب الذين لديهم مواهب لتتيح لهم فرصة الظهور والإبداع عبر القنوات الرسمية والشرعية وهو نوع من التحصين ضد التطرف وغلق الباب أمام المتطرفين بإفساح المجالات أمام الشباب .

يذكر أن مديرية أوقاف مطروح زاخرة بالكفاءات الشابة من أصحاب المواهب والأصوات الندية وسيتم تكريمهما يوم ٢٦ يونية الجارى بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.