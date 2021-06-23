في امتحانات الشهادة الثانوية .. غرف عمليات المنيا الأزهرية: لا شكاوى ولا تجاوزات

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واصلت قيادات المنيا الأزهرية، صباح اليوم الاربعاء، متابعة اللجان بالإدارات المختلفة.

ففي الجولة الأولى تفقد الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية، لجان بنين وفتيات إدارة سمالوط التعليمية حيث يؤدي طلاب العلمي اختبارات اليوم بمادة " القرآن الكريم " تحريرياً.

أكد طلب بحُسن سريان أعمال اللجان على الوجه الأمثل والمأمول، كما أشاد كذلك بتطبيق المعنيين بقيادة اللجان وأعضائها لكافة الضوابط والتعليمات الواردة من رئاسة القطاع.

فيما تفقد محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي يرافقه مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية المكلفين بمتابعة اللجان، أعمال الامتحانات بلجان بنين وفتيات إدارة بني مزار التعليمية.

خلال تلك الجولة تواجد الوكيل الثقافي ومرافقيه مقار اللجان باكر اليوم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب ومدى تنظيم الدخول لمقار اللجان كي يؤدي طالب العلم الأزهري الامتحانات في هدوء تام وأمان.

كما شدد الوكيل الثقافي على ملاحظي اللجان بضبطها وتذليل العقبات أمام الطلاب ومحاربة الغش بكافة أشكاله وصوره كي تخرج الامتحانات في أبهى صورها بالشكل المشرف لمنطقة المنيا الأزهرية.

وبختام جولته أكد الوكيل الثقافي بخلو أسئلة القرآن الكريم من أي صعوبات وأن أعمال اللجان تسير سيراً هادئاً ومُنظماً ولا توجد أي اختراقات أو ما يعكر صفو اللجان.

وفي السياق ذاته أكد فضيلة الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم ، الوكيل الشرعي ، بأن قيادات المنطقة والمعنيين بالعملية التعليمية يبذلون قصارى الجهد بمتابعة كافة اللجان لضبط العملية الامتحانية وخروجها على المستوى المأمول في ثوبها الجديد المتعارف عليه ب" البوكليت " وبخاصة في تلك الفترة الاستثنائية لوباء كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الأستاذ علي حسن ، مدير إدارة الامتحانات بمرور أعمال لجان الثانوية الأزهرية في يومها الخامس على التوالي دون أن تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، ودونما رصد أي تجاوزات داخل اللجان وخارجها