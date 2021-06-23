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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل وحدة رفع محطة مياه مرشحه جنيفه القديمة بمحافظة السويس، والانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الوسط الترشيحى للمرشح الاسمنتى بمحطة مياه كبريت، وتم إعادة تأهيل كساحة الروبة بالمروق، بالإضافة إلى غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 3 مرحلة 800 بمحطة مياه فايد الكبرى.

وقال عصمت: «إننا مستمرون في أعمال غسيل الشبكات وخزانات المياه بجميع قري ومراكز محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين«، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا يتم غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من ان المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.

وأشار إلى أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية» يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة: الانتهاء من وحدة رفع محطة جنيفه وتعقيم مروق محطة فايد الكبرى

رئيس مياه القناة: الانتهاء من وحدة رفع محطة جنيفه وتعقيم مروق محطة فايد الكبرى