ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الدقهلية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية، بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، بالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهمين وضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، فيما تقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة 840 ألف جنيه تقريبًا.