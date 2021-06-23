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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 بنادق آلية وكميات من البانجو والحشيش في المنوفية

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 بنادق آلية وكميات من البانجو والحشيش في المنوفية القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 بنادق آلية وكميات من البانجو والحشيش في المنوفية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بالمنوفية بحوزته عدد من الأسلحة النارية وكمية من المخدرات بقصد الاتجار.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، حيازة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

بتقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية و6 خزينة آلية و4 لفافات من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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