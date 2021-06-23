«العدل الأمريكية» تكشف عن مصادرة وحجب 36 موقعا إليكترونيا مرتبطة بإيران (تفاصيل)

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كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن مصادرتها لـ 36 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بإيران، لانتهاكها العقوبات الأمريكية، نظراً لارتباطها إما بأنشطة تضليل أو منظمات مرتبطة بالعنف، مما أدى إلى قطع اتصالها بالإنترنت.

وحسب رويترز عادت العديد من هذه المواقع إلى الظهور على الإنترنت في غضون ساعات بعناوين نطاق جديدة.

وقالت الوزارة في بيان: «اليوم، بناءً على أوامر المحكمة، صادرت الولايات المتحدة 33 موقعًا إلكترونيًا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران، والتي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية».

ووفقا لرويترز شملت المواقع التي تم مصادرتها برس تي في«Press TV»، القناة التلفزيونية الفضائية الرئيسية الناطقة باللغة الإنجليزية والتابعة للحكومة الإيرانية، ونظيرتها باللغة العربية «العالم». ولكن عاد كلاهما عبر الإنترنت باستخدام عناوين النطاق الإيرانية.

وأوضحت وزارة العدل إن النطاقات الـ 33 المستخدمة من قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني مملوكة لشركة أمريكية وأن اتحاد الإذاعة الإيراني لم يحصل على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة قبل استخدام أسماء النطاقات، كما لم تحصل كتائب حزب الله ايضا على ترخيص.

وظهرت إشعارات أمس الثلاثاء على عدد من المواقع المرتبطة بإيران تفيد بأن حكومة الولايات المتحدة قد صادرتها كجزء من إجراءات إنفاذ القانون.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن الحكومة الأمريكية صادرت عدة مواقع إعلامية إيرانية ومواقع تابعة لجماعات مرتبطة بإيران مثل جماعة الحوثي اليمنية.

وقال موقع قناة المسيرة العربية التي يديرها الحوثيون: «لقد استولت حكومة الولايات المتحدة على نطاق الموقع وفقًا لمذكرة الاستيلاء، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ قوانين التصدير، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.» وفتح موقع القناة نطاقا إلكترونيًا جديدًا.

وقالت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية عبر قناتها على تليجرام: «أغلقت السلطات الأمريكية موقع قناة العالم الفضائية».

وفي وقت سابق صادر المدعون الأمريكيون في أكتوبر شبكة من نطاقات الإنترنت قالوا إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات سياسية مضللة في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة العدل بعد ذلك إنها سيطرت على 92 نطاقًا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني للظهور كمنافذ إعلامية مستقلة تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.