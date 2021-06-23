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سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام

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فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام
لماذا رفع الجميع رؤوسهم ونظروا إلى أعلى؟

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام

كانت الساعة تشير إلى ما بعد العاشرة مساء أمس الثلاثاء، في شارع الجلاء وأسفل كوبري 6 أكتوبر.. كان البعض يقطع الطريق، يدخلون المحلات ويخرجون؛ بينما كان رجل يتناول طعامه.. وفجأة سمع الجميع صوت اصطدام سيارة بسور الجسر.. تلك هي اللحظة التي تنبهوا فيها إلى جزء من الخرسانة، وإلى الخطر الذي يوشك على السقوط فوق رؤوسهم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ، مساء الثلاثاء، لسقوط سيارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر على شارع الجلاء بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تَواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا للأعلى باتجاه كوبري 6 أكتوبر الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى، ابتعد الجميع هاربين من الخطر الساقط.

مقطع الفيديو المتداول للحظة سقوط السيارة، وثّقته كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات القريبة من الواقعة، حسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة: إن الحادث أسفر عن إصابة قائد السيارة فقط بكدمات وجروح؛ إذ تمكن المارة من الابتعاد قبيل سقوط السيارة.

وأضاف أنه تم نقل قائد السيارة إلى مستشفى الهلال، وخرج فور إجراء الإسعافات له، بعد تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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