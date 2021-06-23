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وفد من «حقوق إنسان النواب» يزور بشائر الخير و«حياة كريمة» بالإسكندرية (صور)

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يجري وفد من لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، جولة تفقدية في الاسكندرية اليوم الاربعاء، لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية وذلك في زيارة تستغرق يومين.

وقال «رضوان»، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء فهمي هيكل قائد المنطقة الشمالية، واللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، للاطلاع على مراحل مشروع بشاير الخير بغيط العمل من حيث الأسر المستفيدة من المشروع وكذلك الخدمات المقدمة به، ويعقب العرض التوجه إلى المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير- غيط العنب.

وأوضح، في تصريحات الاربعاء، أن الزيارة تتضمن في اليوم الثاني زيارة لمنطقة برج العرب لتفقد مشروعات حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ ، وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع ومراعاة البعد الاجتماعي لأهلنا في الريف المصري من تطوير شامل القرب والبنية التحتية من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وهو مبلغ كبير لتحسين أوضاع ٥٠ مليون مصري .

يضم الوفد البرلماني، كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة ووكيلا اللجنة النائب أيمن أبوالعلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبدالنعيم حامد وياسر الهواري.

وفد من "حقوق إنسان النواب" يزور بشائر الخير و"حياة كريمة" في الإسكندرية .. و"رضوان": مبادرة غير مسبوقة (صور)
وفد من "حقوق إنسان النواب" يزور بشائر الخير و"حياة كريمة" في الإسكندرية .. و"رضوان": مبادرة غير مسبوقة (صور)

المصرى اليوم

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