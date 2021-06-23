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صحة الإسكندرية: بدء الجرعة التنشيطية للتطعيم ضد شلل الأطفال باستهداف 835 ألف طفل

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صحة الإسكندرية: بدء الجرعة التنشيطية للتطعيم ضد شلل الأطفال باستهداف 835 ألف طفل صحة الإسكندرية: بدء الجرعة التنشيطية للتطعيم ضد شلل الأطفال باستهداف 835 ألف طفل

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بدأت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية فى الإسكندرية، فعاليات الجرعة التنشيطية لتطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال، التي تستمر لمدة 3 أسابيع.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان فى الاسكندرية، فى تصريحات لـ"المصرى اليوم"، إن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين للحفاظ على خالية من شلل الأطفال، مشيرا الى أن الحملة تستهدف ما يزيد عن 835 ألف طفل، سيتم تطعيمهم بواسطة 115 فريق طبى ثبات ومتنقل من خلال الفرق المتواجدة فى الوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة ومحطات القطارات، و الفرق المتحركة التى تقوم بالتطعيم من بيت لبيت،فضلاً عن أطباء وتمريض ومراقبين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض.

وأشار وكيل وزارة الصحة، الى أن الوزارة وفرت الطعم الذى سيتم اعطائه بالحقن وليس بالفم هذة المرة، موضحاً أنه أن الطعم يمنح الطفل مناعة شخصية وليست مجتمعية وبالتالي لن يتم الاقتصار على ابناء المحافظة فقط او المنطقة المحددة او المستهدفة وإنما سيتم التطعيم لكل الموجود أثناء مرور الفرق.

المصرى اليوم

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