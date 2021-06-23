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محافظ الشرقية: لجنة لحصر الأطفال مجهولي النسب والمقيمين مع أسر بديلة منذ 2013

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محافظ الشرقية: لجنة لحصر الأطفال مجهولي النسب والمقيمين مع أسر بديلة منذ 2013 محافظ الشرقية: لجنة لحصر الأطفال مجهولي النسب والمقيمين مع أسر بديلة منذ 2013

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، وعضوية كلاً من مديرو إدارات الوحدة العامة لحماية الطفل، والأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي، والخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة، ومقرري وحدة حماية الطفل بمركزي كفر صقر وفاقوس.

أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم «مجهولي النسب» بمركزي كفر صقر وفاقوس، وتم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ م حتي تاريخه، مشيراً إلى أن المجتمع يقع على عاتقه مسئولية حقوق الأطفال مجهولي النسب، في توفير الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع جميع إحتياجاتهم الأساسية بما يضمن عدم معاناتهم مستقبلاً، لافتاً إلى أهمية دور الأسرة البديلة في تحقيق كل ذلك من الناحية الإجتماعية والنفسية.

وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى المذكرة المقدمة من الوحدة العامة لحماية الطفل، بشأن طلب تشكيل لجنة لحماية الأطفال المعثور عليهم وتسليمهم إلى الأسرة البديلة.

المصرى اليوم

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