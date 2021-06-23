يورو 2020.. حقائق وأرقام تهمك قبل مواجهة «حسم الصعود» بين ألمانيا والمجر

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يخوض منتخب ألمانيا مباراته الثالثة والأخيرة الحاسمة في دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2020، حيث سيواجه منتخب المجر في إطار مُنافسات المجموعة السادسة على ملعب أليانز أرينا اليوم الأربعاء 23-6-2021.

حافظ منتخب المجر على مكانته بشكل رائع في مجموعة الموت وسيكون عازم على تحقيق مفاجأة تاريخية في هذه المباراة. يتمتع المجريون بروح قتالية وقد نجحوا في تحقيق التعادل 1-1 مع منتخب فرنسا في مباراتهم السابقة.

من ناحية أخرى، عانت ألمانيا من هزيمة في مباراتها الأولى في بطولة أوروبا 2020 أمام منتخب فرنسا بهدف دون مقابل، لكنها استردت عافيتها ببراعة في مباراتها السابقة بعدما حققه فوزًا عريضًا على حساب أبطال أوروبا البرتغال برباعية مقابل هدفين.

مباراة ألمانيا والمجر وجهًا لوجه:

تتمتع ألمانيا بسجل جيد أمام المجر، حيث فازت في 13 مباراة من إجمالي 33 مباراة لعبت بين المنتخبين. ألحق المجريون أضرارهم على الألمان خلال فترتهم الذهبية وحققوا 10 انتصارات ضد خصومهم.

وأقيمت أخر مباراة بين المنتخبين في 2016 وانتهت بفوز مريح 2-0 لألمانيا، واستطاع نجم بايرن ميونخ توماس مولر التسجيل في شباك المنتخب المجري في ذلك اليوم، ويُريد بالطبع تكرار الأمر ذاته اليوم.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

يقترب مانويل نوير من تحقيق رقم قياسي في الوقت الحالي وعلى بُعد ثلاث مباريات فقط من تحطيم الرقم القياسي كأكثر حراس المرمى في العالم مُشاركة في البطولات الدولية الكبرى. يشترك الثنائي الإسباني إيكر كاسياس والإيطالي جيانلويجي بوفون حاليًا في هذه الجائزة، حيث ظهر كلًا منهما في 31 مباراة.

واجهت ألمانيا المجر في مناسبتين فقط في البطولات الدولية الكبرى، حيث أقيمت المباراتان في كأس العالم 1954. اشتهر الجيل الذهبي في المجر بسحق ألمانيا الغربية بفارق 8-3 في مراحل المجموعات فقط لتفاجأ بهزيمتها 3-2 في النهائي، لتتوج منتخب ألمانيا الغربية بكأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق.

جعلت أهداف ألمانيا الأربعة ضد البرتغال منتخب المانشافت أول منتخب يتخطى 300 هدف في البطولات الدولية الكبرى. حقيقة أن فرنسا تأتي في المركز الثاني بفارق 184 هدفاً تؤكد النفوذ الهائل لألمانيا في كرة القدم على المستوى الدولي.

في عُمر 22 عامًا فقط، دخل كاي هافرتز التاريخ ضد البرتغال بعدما أصبح أصغر لاعب ألماني على الإطلاق يسجل هدفًا في نهائيات أمم أوروبا. تألق مهاجم تشيلسي هذا العام ووقاد فريقه للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي منذ عدة أسابيع، ويمكن أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة المجر.