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الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري

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الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء 23-6-2021 تدريباته التي يخوضها في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بمدينة الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الــ27 من بطولة الدورى المصري الممتاز في موسمها الحالي.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة المدير الفني إيهاب جلال قد منح لاعبيه راحة سلبية الثلاثاء من التدريبات، من أجل التقاط الأنفاس وتجنب شعورهم بالإرهاق.

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الــ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما حصد 32 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وفي سياق آخر قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إطلاق اسم الراحل العظيم أسطورة الدراويش المرحوم الكابتن أنوس
على الملعب الفرعي المخصص لتدرببات الفريق الأول باستاد الإسماعيلي.

وذلك لما قدمه الراحل العظيم من مجهودات عظيمه لأكثر من نصف قرن لخدمه النادي الإسماعيلي بتفان وإخلاص كتقدير من مجلس الإدارة وجماهير الإسماعيلي للراحل العظيم.

المصرى اليوم

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