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البيئة تطارد الخارجين عن القانون

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البيئة تطارد الخارجين عن القانون البيئة تطارد الخارجين عن القانون

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها في مجال حماية الثروة الزراعية حيث تم ضبط «4» مصانع «بدون ترخيص- مرخص» بمضبوطات بلغت 38459 طنا و3384 عبوة أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط عدد «2» مصنع ومخزن «بدون ترخيص» بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت «15 طن كرتون – 10000 عبوة أدوية بلاستيكية وزجاجية مجهولة المصدر» بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس بنطاق مديرية أمن المنوفية.

المصرى اليوم

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