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سقوط عصابة سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء

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سقوط عصابة سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء سقوط عصابة سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد من رصد نشاط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" تبين انهم وراء سرقة أسلاك كهربائية خاصة بخط أعمدة الضغط المتوسط الممتدة من محطة توزيع الكهرباء بمدينة باريس وتخزينها بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة باريس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بتحميل سيارة نقل بعدد 12 جوال بداخلهم كابلات وأسلاك ألومنيوم مجدول خاصة بأعمدة كهرباء الضغط المتوسط وزنت 1.5طن تقريباً بإخفائها بين حمولة السيارة لنقلها لمحافظة أسيوط ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات وأسلاك الضغط المتوسط لبيعها وتوصيلها لأحد المتهمين بمحافظة أسيوط.

المصرى اليوم

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