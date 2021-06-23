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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة "الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خمسة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط ثلاث آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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