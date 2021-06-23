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قُبيل موسم الحج.. "أمين مكة" يوجّه ببذل أقصى الجهود في المشاعر المقدّسة

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قُبيل موسم الحج.. "أمين مكة" يوجّه ببذل أقصى الجهود في المشاعر المقدّسة قُبيل موسم الحج.. "أمين مكة" يوجّه ببذل أقصى الجهود في المشاعر المقدّسة
لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن

قُبيل موسم الحج..

وجَّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم في مختلف المجالات لتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوّهاً بالدعم اللامحدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها خلال جائحة "كورونا" لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخروج بموسم حج صحي وآمن، بإذن الله.

وبناءً على توجيه "القويحص" قام أعضاء المجلس التنسيقي للبنية التحتية بالمشاعر المقدّسة المعتمد في 1441هـ من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية الذي ترأسه أمانة العاصمة المقدّسة وعضوية الهيئة الملكية والادارات الحكومية والجهات الخدمية المرتبطة بأعمال الحج، بجولة ميدانية شملت المشاعر المقدسة (مِنى ومزدلفة وعرفات)، حيث تمّ وقوف الجهات الحكومية والجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج (إمارة منطقة مكة المكرّمة - الإدارة العامة للمشاعر المقدّسة - وزارة النقل - وزارة الشؤون الإسلامية - شركة المياه الوطنية - شركة الكهرباء - شركة الاتصالات زين - ... ) والاطلاع على مشاريع البنية التحتية بمناطق سكن الحجاج، والوقوف على مسجد المشعر الحرام ومسجد نمرة ومنطقة جبل الرحمة، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والتأكيد على الجهات كافة بإنهاء تلك الأعمال في أسرع وقت، وبالتالي جاهزية المشاعر المقدّسة لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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