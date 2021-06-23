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تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته
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الأحد 11 يوليو 2021 01:58 مساءً
حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
السعيد تقدم المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لعام 2021 بالامم المتحدة غدا
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه
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الأحد 11 يوليو 2021 01:53 مساءً
شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
موسكو تستضيف المؤتمر الـ9 للأمن الدولي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 12:07 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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