تحرير 15 محضر متنوع وفض تجمع عشوائي في حملة بالبياضية جنوب الأقصر

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قامت رئاسة مدينة البياضية جنوب الأقصر بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بمواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.
وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع، ومدى التزامها بالإجراءات والتعليمات المقررة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10 حالة إشغال طريق وتم إزالتها اداريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدد 5 محاضر نظافة «إلقاء مخلفات في الطريق العام» .
كما تم فض تجمع عشوائي قبل الشروع في انشاءه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.. قاد الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع ادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والنظافة والتجميل .
وأكد رئيس المدينة على المحال التجارية بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية، وعلى المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددا على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف .