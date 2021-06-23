تحرير 15 محضر متنوع وفض تجمع عشوائي في حملة بالبياضية جنوب الأقصر

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قامت رئاسة مدينة البياضية جنوب الأقصر بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بمواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع، ومدى التزامها بالإجراءات والتعليمات المقررة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10 حالة إشغال طريق وتم إزالتها اداريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدد 5 محاضر نظافة «إلقاء مخلفات في الطريق العام» .

كما تم فض تجمع عشوائي قبل الشروع في انشاءه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.. قاد الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع ادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والنظافة والتجميل .

وأكد رئيس المدينة على المحال التجارية بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية، وعلى المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددا على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف .