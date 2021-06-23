فرش 165 مسجدًا بشمال سيناء

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قدمت مجموعة شركات النساجون الشرقيون 35 ألف متر من السجاد بفرش المساجد في محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك في لقاء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع العميد حسن عثمان مدير عام شركة النساجون الشرقيون في مكتبه اليوم.

أكد المحافظ على شكر مجموعة شركات النساجون الشرقيون برئاسة ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة المجموعة، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون والعميد حسن عثمان مدير عام الشركة على استمرار عطائهم لفرش مساجد المحافظة.. مشيرا الى أنه تم توزيع السجاد على عدد 165 مسجدا لفرشها بواقع 93 مسجدا بالعريش، 46 مسجدا ببئر العبد، 16 مسجدا بالشيخ زويد، 6 مساجد بالحسنة، و4 مساجد بنخل.