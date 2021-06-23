انهيار جزئي لعقار قديم بمنطقة دربالة شرق الإسكندرية (صور)

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انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة دربالة بحي المنتزه شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط سقف حجرة بالعقار رقم 6 شارع النوبيين متفرع من شارع عبد الحليم بمنطقة دربالة، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار قديم، مأهول بالسكان، ومكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثاني، دون حدوث أي إصابات.

ووجهت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الأربعاء، بالإخلاء المؤقت لسكان العقار دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

انهيار جزئى لعقار قديم بمنطقة دربالة شرق الإسكندرية| صور